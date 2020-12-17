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'da forma aslanın ağzında!

'da forma savaşları ise en üst seviyeye çıktı. Ligde son 3 karşılaşmasına sakat ve hasta oyuncuların fazlalığı sebebiyle eksik çıkan sarı-kırmızılı takımda, sezona yedek kulübesinde başlayan futbolcular yıldız gibi parladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray'da forma aslanın ağzında!

Donk, Diagne, Emre Akbaba, Oğulcan ve yakaladıkları şansı iyi kullanan isimler oldu. DARICA karşısında Okan, Arda, , Omar ve Etebo ilk 11'de sahaya çıktı ama öne çıkan isim olmadı. Ligde son iki haftada takımı bozmayan teknik kadronun, yarın oynanacak Karagümrük maçında da aynı kadro ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Öte yandan , Falcao ve Saracchi'nin de katılmasıyla rekabet katlanacak.

YENİLGİYİ UNUTTU
Kupa dahil çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan , yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 'ta Karagümrük ile oynayacakları maçta da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

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