Galatasaray'da forma aslanın ağzında!

Donk, Diagne, Emre Akbaba, Oğulcan ve Fatih Öztürk yakaladıkları şansı iyi kullanan isimler oldu. DARICA karşısında Okan, Arda, Belhanda, Omar ve Etebo ilk 11'de sahaya çıktı ama öne çıkan isim olmadı. Ligde son iki haftada takımı bozmayan teknik kadronun, yarın oynanacak Karagümrük maçında da aynı kadro ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ryan Babel, Falcao ve Saracchi'nin de katılmasıyla rekabet katlanacak.



YENİLGİYİ UNUTTU

Kupa dahil çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar Esenyurt'ta Karagümrük ile oynayacakları maçta da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.