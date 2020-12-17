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haberi: Görüşme gerçekleşti! 'e sürpriz talip

'ın satış listesine koyduğu 'e sürpriz bir talip çıktı. Fransız kulübü 'nın Hollandalı futbolcunun menajeriyle transfer için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 01:07
Galatasaray haberi: Görüşme gerçekleşti! Ryan Babel'e sürpriz talip

Babel'e yakın takip… Bir süredir kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden 'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.

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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Babel için Marsilya devrede. Yönetim resmi teklif yapılmasını bekliyor.

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