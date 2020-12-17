Galatasaray haberi: Görüşme gerçekleşti! Ryan Babel'e sürpriz talip

Babel'e yakın takip… Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı.



Takvim'in haberine göre, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.



OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Babel için Marsilya devrede. Yönetim resmi teklif yapılmasını bekliyor.