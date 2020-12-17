Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hazır!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı ve daha sonra gruplar haline pas oyunu oynadıkları belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Terim'in oyuncularına taktik çalışma yaptırdığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık Cuma saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.