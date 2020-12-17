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maçına hazır!

'in 13. haftasında Cuma günü 'le deplasmanda karşılaşacak olan , kritik mücadelenin hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:04
Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hazır!

, 'in 13. haftasında yarın 'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı ve daha sonra gruplar haline pas oyunu oynadıkları belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Terim'in oyuncularına taktik çalışma yaptırdığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Cuma saat 19.00'da Esenyurt Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.


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