Galatasaray Ali Akman ve Batuhan Kör transferleri için harekete geçti!

Galatasaray'dan yerli avı… Sarı-kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.





Takvim'in haberine göre, Bursaspor'un istikbal vaat eden genç oyuncusu Batuhan Kör ile aynı takımdan genç golcü Ali Akman transferde listenin en başında bulunuyor.





AVRUPALILAR DA YAKIN TAKİPTE

Lig ve kupada oynanan 2 maçta 6 gol kaydeden Batuhan aynı zamanda İngiliz kulübü Leicester'ın da gündeminde yer alıyor. Ali Akman'ı ise Avusturya kulüplerinden Salzburg takip ediyor.





FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.

