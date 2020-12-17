Haberler Galatasaray Galatasaray Ali Akman ve Batuhan Kör transferleri için harekete geçti!

ve transferleri için harekete geçti!

, 'un genç yıldızları ve için start verdi. Bu oyuncuların en kötü olasılıkla sezon sonu edilmesi planlanıyor. ve da listede yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:38 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:47
Galatasaray Ali Akman ve Batuhan Kör transferleri için harekete geçti!

'dan yerli avı… Sarı-kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Galatasaray Ali Akman ve Batuhan Kör transferleri için harekete geçti!

Takvim'in haberine göre, 'un istikbal vaat eden genç oyuncusu ile aynı takımdan genç golcü transferde listenin en başında bulunuyor.

Galatasaray Ali Akman ve Batuhan Kör transferleri için harekete geçti!

AVRUPALILAR DA YAKIN TAKİPTE
Lig ve kupada oynanan 2 maçta 6 gol kaydeden Batuhan aynı zamanda İngiliz kulübü Leicester'ın da gündeminde yer alıyor. 'ı ise Avusturya kulüplerinden Salzburg takip ediyor.

Galatasaray Ali Akman ve Batuhan Kör transferleri için harekete geçti!

FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR
Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.

Galatasaray Ali Akman ve Batuhan Kör transferleri için harekete geçti!

AYTAÇ KARA VE MEHMET DE LİSTEDE
Cimbom 2 oyuncu dışında Kasımpaşa'dan ve Eskişehirspor'dan 'la da ilgileniyor. Mehmet'in sözleşmesi sezon sonu biterken Aytaç için kulübüyle görüşme yapılacak.

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