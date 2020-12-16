Yola devam

A Spor'dan naklen yayımlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray evinde 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı ve son 16 takım arasına adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol 44. dakikada penaltıdan Younes Belhanda'nın yaptığı vuruşla geldi. Faslı oyuncu böylece, bu sezon 11. maçında 4. kez ağları sarsmış oldu.

RAKİP KARAGÜMRÜK

Fatih Terim, az süre alan ve genç oyuncuları sahaya sürürken koronavirüsü atlatan Okan, Omar, Belhanda ve Arda da 11'e girdi. Darıca karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Cimbom tek golle de olsa son 16 takım arasına girdi. Süper Lig'de haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray, 13. haftada Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Cuma günü 19.00'da başlayacak maç Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERE FORMA ŞANSI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının kadrosunu tamamını değiştirdi. Tecrübeli hoca, az süre alan oyunculara şans verirken genç golcü Ali Yavuz Kol'u da ilk 11'de sahaya sürdü. Altyapıdan 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz ile Kerem Yusuf Ersunar da kulübedeydi.