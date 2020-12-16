Haberler Galatasaray Wesley Sneijder'den flaş açıklama! Hoca olarak dönüyor ve...

'den flaş açıklama! Hoca olarak dönüyor ve...

Bir dönem 'da da görev alan ve aktif futbol kariyerini sonlandırmasının ardından teknik direktörlük için adımlar atan 'in, sezon başında sarı kırmızılılarda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı iddia edilmiş ancak bu gerçekleşmemişti. Hollanda basınına konuşan Sneijder, hangi takımda görev alacağını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:03
Wesley Sneijder'den flaş açıklama! Hoca olarak dönüyor ve...

'da şampiyonluk ve kupalar kazanan , aktif futbol yaşantısına son vermesinin ardından yeniden yeşil sahalara dönmek için çalışmalarına başlıyor.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılıların eski yıldızı, takımında yardımcı antrenör olarak görev alabilir.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Van Bommel'in teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenirken, Sneijder'in de Vam Bommel'in yardımcısı olabileceği aktarıldı.

"BENİ HER ZAMAN ARAYABİLİRLER"
Sneijder, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatımın yarısından çoğunda Mark ile beraberdim ve onu tanıyor. Onunla harika işler yaptık. Utrecht bize yaklaşırsa, her durumda bunu kabul ederim. Utrecht beni her zaman arayabilir. Çok hırslı ve güzel bir kulüp. Ayrıca benim şehrim olarak anılır. Kendi yapacaklarımı da biliyorum. Bir organizasyona katılırsam söz sahibi olmak isterim." dedi.

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