Wesley Sneijder'den flaş açıklama! Hoca olarak dönüyor ve...

Galatasaray'da şampiyonluk ve kupalar kazanan Wesley Sneijder, aktif futbol yaşantısına son vermesinin ardından yeniden yeşil sahalara dönmek için çalışmalarına başlıyor.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılıların eski yıldızı, Utrecht takımında yardımcı antrenör olarak görev alabilir.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Van Bommel'in teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenirken, Sneijder'in de Vam Bommel'in yardımcısı olabileceği aktarıldı.

"BENİ HER ZAMAN ARAYABİLİRLER"

Sneijder, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatımın yarısından çoğunda Mark ile beraberdim ve onu tanıyor. Onunla harika işler yaptık. Utrecht bize yaklaşırsa, her durumda bunu kabul ederim. Utrecht beni her zaman arayabilir. Çok hırslı ve güzel bir kulüp. Ayrıca benim şehrim olarak anılır. Kendi yapacaklarımı da biliyorum. Bir organizasyona katılırsam söz sahibi olmak isterim." dedi.