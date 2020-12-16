Usta yazardan Galatasaraylı oyuncu için çarpıcı yorum! "İyi bir eğitime ihtiyacı var"

LEVENT TÜZEMEN - KULÜBE YETERSİZ Fatih Terim, tam bir gövdeli rotasyon yaptı. Haftalardır ilk 11'de olmayan Luyindama, Belhanda, Arda ve Omar'ı sahaya sürme fırsatı yakaladı. Darıca G.Birliği maçında Terim, geniş kadroya kavuşak için adım attı.

Darıca, mütevazı kadrosu ile kompakt futbol anlayışını sahaya sürüp G.Saray'a 44 dakika geçit vermedi. Tek kale oynanan ilk yarıda G.Saraylı oyuncular birbirleri ile oynama alışkanlıkları olmadığı için fazlasıyla pas hatası yaptılar, Darıca kilidini açacak pozisyonları üretmekte zorlandılar.

Ayrıca Darıca'nın kadro yapısı G.Saraylı oyuncularda rehavet yaratmıştı çünkü hepsi "Biz bu takımı rahat yeneriz" anlayışındaydılar. Bu oynanan temposuz oyundan mutsuz olacak ki Fatih Terim, kulübede yerinde duramadı. Sağa sola yürüyerek adeta oynanan futbola tepki koydu.

Bu tür kilitleri açmak için hızlı oynamak, ayağa çabuk pas yapmak gerekir. Bu fırsatı bir kez Belhanda'nın mükemmel pasında Arda buldu ama golü kaçırdı.

Sekidika'nın iyi bir eğitime ihtiyacı var. Çünkü çabukluğunu çalım becerisini nerede kullanacağını bilmiyor. Sekidika ilk 45'te kopuk kopuk oynadı, bir kez çabukluğunu kullanıp rakibinin önüne doğru hızlı atak yaptı. Darbeye maruz kalıp penaltı yaptırdı.