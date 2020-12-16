Haberler Galatasaray Umut çağrı bekliyor

Umut çağrı bekliyor

Bir sezon daha ile ikinci ligde forma giymek istemeyen genç oyuncu, G.Saray’ın yolunu gözlüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:05 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Umut çağrı bekliyor

Ocak ayında takımı güçlendirmeye hazırlanan 'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken 'dan sürpriz bir isim gündeme geldi: Umut Meraş... Milli futbolcu, 'da bir sezon daha ikinci lig oyuncusu olarak kalmak istemiyor. Le Havre, bu sezonda da 15 hafta sonunda 13'üncü sırada 1'inci Lige çıkma şansı neredeyse kalmadı. Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken Ocak ayında Le Havre'dan ayrılmak ve bu nedenle Galatasaray'dan teklif bekliyor.

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