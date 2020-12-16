Haberler Galatasaray Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

haberi: ve Onyekuru için resmi açıklama! ve ...

Younes ve Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklamalar geldi. 'daki geleceği merak konusu olan Belhanda hakkında konuşan William D'Avila, ocakta geri dönüşü konuşulan ve 'nin de gündeminde yer alan Henry Onykuru'nun son durumu ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:03 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:04
Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes 'nın ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı futbolcunun menajeri bu iddialara son noktayı koydu.

Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

BELHANDA SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY'DA
Ajansspor'a konuşan D'Avila, 'nın ayrılık durumuyla ilgil, "Ocak ayında Belhanda, 'dan ayrılmayacak. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak." dedi.

Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI!
'ın 'yla yeni sözleşme imzalamak isteyeceğini söyleyen D'Avila, "Galatasaray'la bu konuyu konuştuk ama somut bir şey yok. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması.

Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Sözleşmesi konusunu da masaya yatıracağız. Bence , 'yla yeni sözleşme imzalamak ister. Fatih Terim ile arası iyi ve iyi oynuyor." ifadelerini kullandı.

Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Öte yandan D'Avila, ocak ayında 'a geri dönüşü konuşulan ve 'nin de gündemine gelen Onyekuru'nun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

"ONYEKURU İÇİN GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON"
Onyekuru'nun dönüp dönmeyeceği ve 'den teklif alıp almadığını da yanıtlayan D'Avila, "Bilmiyorum, göreceğiz, önümüzdeki haftalarda görüşeceğiz. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Başakşehir'den Onyekuru için teklif yok. Galatasaray onun için önemli bir opsiyon. Onyekuru için her şey pozitif." şeklinde konuştu.

BİZE ULAŞIN