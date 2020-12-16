Transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru için resmi açıklama! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda'nın ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı futbolcunun menajeri bu iddialara son noktayı koydu.

BELHANDA SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY'DA

Ajansspor'a konuşan D'Avila, Belhanda'nın ayrılık durumuyla ilgil, "Ocak ayında Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmayacak. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak." dedi.

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI!

Galatasaray'ın Belhanda'yla yeni sözleşme imzalamak isteyeceğini söyleyen D'Avila, "Galatasaray'la bu konuyu konuştuk ama somut bir şey yok. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması.

Sözleşmesi konusunu da masaya yatıracağız. Bence Galatasaray, Belhanda'yla yeni sözleşme imzalamak ister. Fatih Terim ile arası iyi ve iyi oynuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan D'Avila, ocak ayında Galatasaray'a geri dönüşü konuşulan ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Henry Onyekuru'nun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.