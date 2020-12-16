Salladı ama yıkamadı

EuroLeague Kadınlar Basketbol turnuvasında ilk maçına çıkan Galatasaray, deplasmanda Sopron Basket'e 69-66 mağlup oldu. İlk periyodu 21-13 geride kapan Sarayın Sultanları, ikinci çeyreği önde 36-34 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte 57-55 geri düşen sarı-kırmızılılar son anlarda yenildi.
SONUNU GETİREMEDİ
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Tenerife'yi konuk etti. İlk periyodu 25-23, ikincisini 50-49 önde kapatan Yenilmez Armada, üçüncü çeyrekte 73-71 geri düştü. Son bölümde oyundan kopan sarıkırmızılılar rakibin 31 sayısına engel olamadı ve maçı 104-89 kaybetti.