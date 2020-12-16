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'a müjde! çalışmalara başladı

Son dakika haberi: , 'in 13. haftasında Cuma günü 'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığı bulunan futbolculardan 'nin de takımla birlikte çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:13
Galatasaray'a müjde! Marcelo Saracchi çalışmalara başladı

, 'in 13. haftasında Cuma günü 'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde hedefli ve hedefsiz pozisyon oyunları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Misli.com 3. Lig ekibi ile yapılan maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan 'nin takımla çalıştığı, ile 'in ise kondisyoner eşliğinde saha çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.


Kaynak: AA
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