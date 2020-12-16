Galatasaray’a Kalu önerisi

Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalu, F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi. Fransa'da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 haftadır oynamıyor. Menajerinin, sarı-kırmızılıların da kapısını çaldığı öğrenildi. Kalu hakkında kararı Terim verecek.