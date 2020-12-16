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’a Kalu önerisi

Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez bırakılan , F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:06 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray’a Kalu önerisi

Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez bırakılan , F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi. 'da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 haftadır oynamıyor. Menajerinin, sarı-kırmızılıların da kapısını çaldığı öğrenildi. Kalu hakkında kararı Terim verecek.

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