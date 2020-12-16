Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalu, F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi. Fransa'da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 haftadır oynamıyor. Menajerinin, sarı-kırmızılıların da kapısını çaldığı öğrenildi. Kalu hakkında kararı Terim verecek.
Galatasaray’a Kalu önerisi
Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalu, F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:06 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50