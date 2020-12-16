Geçen sezondan bu yana sakatlıkları sebebiyle sürekli maç kaçıran Radamel Falcao son olarak 5 Kasım tarihindeki antrenmanda sakatlanmıştı. Üst adalesinden sakatlanan Falcao fizyoterapistlerle çalışmaya devam ediyor. Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giymeyen yıldız oyuncu, 40 gündür takımdan ayrı özel programla çalışıyor. Dün akşamla birlikte son iki sezonda kaçırdığı maç sayısı 27'ye ulaştı.
Falcao 40 gündür yok
Geçen sezondan bu yana sakatlıkları sebebiyle sürekli maç kaçıran Radamel Falcao son olarak 5 Kasım tarihindeki antrenmanda sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu 40 gündür takımdan ayrı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:03 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50