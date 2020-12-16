En karlı Cimbom!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ilginç sonuçlara sahne oluyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe, kalesi Kadıköy'de puan kayıplarına 'dur' diyemiyor. İç sahada üst üste 3. yenilgiyi Y.Malatya'dan alan Sarı Kanarya, bir türlü beklenen patlamayı yapamıyor. Erol Bulut'un oyuncu ve sistem tercihleri futbol otoritelerinin eleştiri konusu oluyor. Sarı-lacivertlilerin puan kaybı ile iştahlanan Beşiktaş, bu iştahını sonuca yansıtamadı. Kara Kartal, 3'te 3'le geldiği Alanya'dan eli boş döndü.

BU ANTEP, DAHA ÇOK CAN YAKAR

Zirve adaylarının kayıpları, Galatasaray'a yaradı. Fatih Terim'in kısıtlı kadrodan maksimum verim aldığı Cimbom, yarışta maç yapmadan moral kazandı. Abdullah Avcı'nın yeniden şekillendirmeye çalıştığı Trabzonspor ise üst üste 2. maçında da 2 puan bırakıp, taraftarını üzdü. Haftanın dikkat çeken takımlarından biri de G.Antep FK oldu. Başakşehir'i deplasmanda yenen kırmızı-siyahlılar, 10 maçlık yenilmezlik serisi yaptı. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Ankaragücü erteleme maçında Hatay'ı da geçip düşmeme mücadelesini bırakmadı.