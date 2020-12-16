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En karlı Cimbom!

Alanyaspor, güçlü rakibini yenerek liderliğini perçinledi. Fırtına ise Sivasspor’dan sonra ’yi de geçemedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:21 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
En karlı Cimbom!

'de şampiyonluk yarışı ilginç sonuçlara sahne oluyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe, kalesi Kadıköy'de puan kayıplarına 'dur' diyemiyor. İç sahada üst üste 3. yenilgiyi Y.Malatya'dan alan Sarı Kanarya, bir türlü beklenen patlamayı yapamıyor. Erol Bulut'un oyuncu ve sistem tercihleri futbol otoritelerinin eleştiri konusu oluyor. Sarı-lacivertlilerin puan kaybı ile iştahlanan Beşiktaş, bu iştahını sonuca yansıtamadı. , 3'te 3'le geldiği Alanya'dan eli boş döndü.

BU ANTEP, DAHA ÇOK CAN YAKAR
Zirve adaylarının kayıpları, Galatasaray'a yaradı. 'in kısıtlı kadrodan maksimum verim aldığı Cimbom, yarışta maç yapmadan moral kazandı. 'nın yeniden şekillendirmeye çalıştığı Trabzonspor ise üst üste 2. maçında da 2 puan bırakıp, taraftarını üzdü. Haftanın dikkat çeken takımlarından biri de G.Antep FK oldu. Başakşehir'i deplasmanda yenen kırmızı-siyahlılar, 10 maçlık yenilmezlik serisi yaptı. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Ankaragücü erteleme maçında 'ı da geçip düşmeme mücadelesini bırakmadı.

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