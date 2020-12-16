Daha iyi olmalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda oyun anlamında tatmin olmadığını ancak tur için yeterli skoru aldıklarını söyledi. İmparator, "Sakatlıktan ve hastalıktan dönen isimlerle sahaya çıktık. Birçok futbolcumuzun eksiği vardı, arayı kapatmak istedik. En son Kerem'i Covid'e teslim ettik. Olsaydı onunla başlayacaktım. Skoru aldık ama çok daha iyi oynamalıydık. Aslında her iki yarıda da rakip sahadan çıkmadık ama daha net fırsatlar yakalamalıydık. Genç oyunculardan memnunum ama daha iyi olmalılar. Şimdi sıkı bir fikstür bizi bekliyor. Karagümrük maçıyla başlayacağız. Allah yardımcımız olsun. Sakatlık, kaza, bela olmadan alabileceğimiz en yüksek puanı almaya çalışacağız" dedi.

ARDA&BELHANDA GERİ DÖNDÜ

Koronavırüsü atlatan Okan Kocuk,Omar, Belhanda ve Arda Turan, Darıca Gençlerbirliği karşısında sahalara döndü. Marcao, Taylan, Feghouli ve Emre Kılınç ise Karagümrük deplasmanına saklandı.