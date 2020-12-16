Haberler Galatasaray Canlı yayında çarpıcı yorum! "Galatasaray Falcao'dan bonservis beklemesin"

Canlı yayında çarpıcı yorum! " Falcao'dan bonservis beklemesin"

Son dakika haberi: A Spor yorumcusu , programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Falcao ile ilgili konuşan Özbostan, "Galatasaray Falcao'dan bonservis beklemesin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:48 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:49
Canlı yayında çarpıcı yorum! "Galatasaray Falcao'dan bonservis beklemesin"

Geçen sezondan bu yana sakatlıkları sebebiyle sürekli maç kaçıran , son olarak 5 Kasım tarihindeki antrenmanda sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu 40 gündür takımdan ayrı...

A Spor yorumcusu , programında 'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Falcao ile ilgili konuşan Özbostan, "Bence Galatasaray Falcao'dan bonservis falan beklemesin. Aldığı yükten kurtulsa yeter. Bir türlü istenilen gibi de olmadı, olmayınca olmuyor." ifadelerini kullandı.

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