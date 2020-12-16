Canlı yayında çarpıcı yorum! "Galatasaray Falcao'dan bonservis beklemesin"

Geçen sezondan bu yana sakatlıkları sebebiyle sürekli maç kaçıran Radamel Falcao, son olarak 5 Kasım tarihindeki antrenmanda sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu 40 gündür takımdan ayrı...



A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Medyası programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Falcao ile ilgili konuşan Özbostan, "Bence Galatasaray Falcao'dan bonservis falan beklemesin. Aldığı yükten kurtulsa yeter. Bir türlü istenilen gibi de olmadı, olmayınca olmuyor." ifadelerini kullandı.