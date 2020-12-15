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Galatasaraylı yıldız son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün yıldız isimlerinden geleceğine dair son kararı verdi. Peki, bir dönem ezeli rakip Fenerbahçe ile büyük bir transfer yarışına girilmesine sebep olan Emre Akbaba, Galatasaray'da futbol yaşantısına devam edecek mi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 11:07 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 11:08
Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

bir yandan ara transfer dönemi için kadrosuna dahil edeceği isimleri netleştirirken bir yandan da iç transfer için çalışmalarını yürütüyor.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

Bu bağlamda yıllık 1 milyon 750 bin euroya oynayan ve yönetimin kendisinden rica etmesi üzerine 250 bin euroluk maliyetten feragat eden 'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

Sarı kırmızılılar, pandemi nedeniyle oyuncunun maaşını 1.5 milyon euroya indirirken, şimdi ise gözler yeni kontrata çevrildi.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

GALATASARAY'DA KALACAK MI?
Her seferinde 'a olan bağlılığını 'nın geleceğe dair çizdiği yol planının da belli olduğu kaydedildi.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

Sarı kırmızılı kulübe gönülden bağlı olduğu bilinen Akbaba'nın, sözleşme uzatma teklifi beklediği öğrenildi.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

yönetiminin şu an için konusunda sessizlığını koruduğu kaydedilirken, yıldız ismin tek şartının olduğu dile getirildi.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

DAHA FAZLA İNDİRİM YOK
Pandemi nedeniyle yönetimin kendisine yaptığı ricayı kırmayan , yeni sözleşmede daha düşük bir ücret önerilmesi halinde masaya oturmayacak.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

AYRILIK OLABİLİR
Aktarılan bilgilere göre , kendisine mevcut şartlardan daha düşük bir öneride bulunulması halinde gözünü Avrupa'ya dikecek.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

Öte yandan sarı kırmızılı futbolcuya Avrupa'dan bazı takımların talip olduğu ve temaslarda bulunduğu biliniyor.

Galatasaraylı Emre Akbaba son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

bu sezon formasıyla toplam 7 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

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