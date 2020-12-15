Galatasaraylı yıldız son kararını verdi! Ya sözleşme ya da...

Galatasaray bir yandan ara transfer dönemi için kadrosuna dahil edeceği isimleri netleştirirken bir yandan da iç transfer için çalışmalarını yürütüyor.

Bu bağlamda yıllık 1 milyon 750 bin euroya oynayan ve yönetimin kendisinden rica etmesi üzerine 250 bin euroluk maliyetten feragat eden Emre Akbaba'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar, pandemi nedeniyle oyuncunun maaşını 1.5 milyon euroya indirirken, şimdi ise gözler yeni kontrata çevrildi.

GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Her seferinde Galatasaray'a olan bağlılığını Emre Akbaba'nın geleceğe dair çizdiği yol planının da belli olduğu kaydedildi.

Sarı kırmızılı kulübe gönülden bağlı olduğu bilinen Akbaba'nın, sözleşme uzatma teklifi beklediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin şu an için Emre Akbaba konusunda sessizlığını koruduğu kaydedilirken, yıldız ismin tek şartının olduğu dile getirildi.

DAHA FAZLA İNDİRİM YOK

Pandemi nedeniyle yönetimin kendisine yaptığı ricayı kırmayan Emre Akbaba, yeni sözleşmede daha düşük bir ücret önerilmesi halinde masaya oturmayacak.

AYRILIK OLABİLİR

Aktarılan bilgilere göre Emre Akbaba, kendisine mevcut şartlardan daha düşük bir öneride bulunulması halinde gözünü Avrupa'ya dikecek.

Öte yandan sarı kırmızılı futbolcuya Avrupa'dan bazı takımların talip olduğu ve temaslarda bulunduğu biliniyor.