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'a transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde transfer listesini belirlemiş ve 1 numaraya Onyekuru'yu yazmıştı. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Nijeryalı yıldıza yeni talip çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:41 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:45
Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Süper Lig'in 12. haftasını bay geçen , zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle avantaj yakalarken, bir yandan da için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Bu bağlamda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten Aslan, Monaco'da istenmeyen adam ilen edilen Onyekuru'yu listenin en üstüne yazmıştı.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Daha önce ile şampiyonluk da yaşayan Onyekuru'nun sarı kırmızılılara transferine sıcak baktığı bilinirken, Cimbom'a dişli bir rakip çıktı.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Belçika basınında yer alan bilgilere göre o kulüp, ile beraber Onyekuru için amansız bir yarışına girmeye hazırlanıyor...

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

ONYEKURU'YA RESMİ TEKLİF GELİYOR
Voetbal24'ün konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre için Monaco'ya, Belçika temsilcisi Anderlecht teklif götürecek.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre daha önce Eupen'de oynaması ve ligi yakından tanıması Onyekuru için en büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

OCAK'TA AYRILACAK
Ara döneminde Monaco'nun yollarını ayıracağı ve Niko Kovac'ın da takımında istemediğini aktardığı Onyekuru'nun kulübüyle olan bağını kestiği ifade edildi.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Bununla beraber Anderlecht yöneticilerinin kısa süre içerisinde Onyekuru için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

MONACO İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR
Öte yandan Anderlecht yönetiminin Monacolu idarecilerle oldukça sıcak bir ileşiminin olduğu yazıldı.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Onyekuru, bu sezon toplamda 4 maça çıkarken 1 asist üretmiş ve 139 dakika sahada kalmıştı.

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