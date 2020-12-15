Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber! Dişli rakip çıktı

Süper Lig'in 12. haftasını bay geçen Galatasaray, zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle avantaj yakalarken, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten Aslan, Monaco'da istenmeyen adam ilen edilen Onyekuru'yu listenin en üstüne yazmıştı.

Daha önce Galatasaray ile şampiyonluk da yaşayan Onyekuru'nun sarı kırmızılılara transferine sıcak baktığı bilinirken, Cimbom'a dişli bir rakip çıktı.

Belçika basınında yer alan bilgilere göre o kulüp, Galatasaray ile beraber Onyekuru için amansız bir transfer yarışına girmeye hazırlanıyor...

ONYEKURU'YA RESMİ TEKLİF GELİYOR

Voetbal24'ün konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Henry Onyekuru için Monaco'ya, Belçika temsilcisi Anderlecht teklif götürecek.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre daha önce Eupen'de oynaması ve ligi yakından tanıması Onyekuru için en büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.

OCAK'TA AYRILACAK

Ara transfer döneminde Monaco'nun yollarını ayıracağı ve Niko Kovac'ın da takımında istemediğini aktardığı Onyekuru'nun kulübüyle olan bağını kestiği ifade edildi.

Bununla beraber Anderlecht yöneticilerinin kısa süre içerisinde Onyekuru için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

MONACO İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR

Öte yandan Anderlecht yönetiminin Monacolu idarecilerle oldukça sıcak bir ileşiminin olduğu yazıldı.