Haberler Galatasaray Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

'den 'ya giden için resmi açıklama geldi! ...

Sezon başında 'den ayrılarak Serie A ekiplerinden 'nun yolunu tutan için iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kosovalı golcünün menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Vedat Muriqi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 10:32
Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Çaykur Rizespor'dan 'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli forma ile gösterdiği müthiş bir performanla transferin gözdesi olan ve yaz döneminde rekor bir ücretle 'ya transfer olan iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Kosovalı golcünün menajeri konuyla ilgili çarpıcı açıklalamarda bulundu.

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Süper Lig'in 12. haftasını bay geçen 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Falcao'nun sakatlığının bir türlü geçmemesi üzerine gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

REKORLA TRANSFER OLDU

Geçtiğimiz sezon ile harikalar yaratan Kosavalı golcü yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi 'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

BU SEZON SUSKUN

ile geçtiğimiz sezon 17 gol ve 6 asiste imza atan Kosovalı golcü, transfer olduktan sonra İtalyan ekibinde 8 maçta forma giymesine rağmen gol yollarında etkisi kaldı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmelerin ardından 'ye transfer olmadan önce ezeli rakip ile de anılan 26 yaşındaki golcü 'nin devre arasında sarı kırmızılı ekip ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

"GALATASARAY İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Gündeme bomba gibi düşen iddia üzerine menajeri Haluk Canatar ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Canatar: "Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp geçiremedi.

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Sonrasında Covid sorunu yaşadı. Vedat'ın 'da beklentileri yüksek. iddiaları kesinlikle doğru değil." dedi.

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