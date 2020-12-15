Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli forma ile gösterdiği müthiş bir performanla transferin gözdesi olan ve yaz döneminde rekor bir ücretle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kosovalı golcünün menajeri konuyla ilgili çarpıcı açıklalamarda bulundu.

Süper Lig'in 12. haftasını bay geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Falcao'nun sakatlığının bir türlü geçmemesi üzerine Vedat Muriqi gündeme gelmişti.

REKORLA TRANSFER OLDU Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile harikalar yaratan Kosavalı golcü Vedat Muriqi yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu.

BU SEZON SUSKUN Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 17 gol ve 6 asiste imza atan Kosovalı golcü, transfer olduktan sonra İtalyan ekibinde 8 maçta forma giymesine rağmen gol yollarında etkisi kaldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce ezeli rakip Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki golcü Vedat Muriqi'nin devre arasında sarı kırmızılı ekip ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

"GALATASARAY İDDİASI DOĞRU DEĞİL" Gündeme bomba gibi düşen iddia üzerine menajeri Haluk Canatar Vedat Muriqi ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Canatar: "Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp geçiremedi.