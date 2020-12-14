Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

Cimbom'un Pacos Ferreira'dan 'scout transferi' olan Marcao her geçen gün değerine değer katıyor.

Sezon başında Roma yöneticileri İstanbul'a gelip Marcao için Galatasaray ile masaya da oturmuştu.

Anlaşma sağlanamamıştı. Marcao transferi son anda yatmıştı. Bu sezona da çok iyi başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu özelliklerini geliştirerek piyasasını yükseltti.

YENİ FİYATI 20 MİLYON EURO! Sarı-kırmızılılar, 9 milyon euro'luk tekliflere "Hayır" demişti. Yeni fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

İtalya ve İngiltere'den ciddi teklifler alan 24 yaşındaki futbolcu ancak bu rakam masaya konmadan pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor.