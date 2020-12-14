Haberler Galatasaray Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

'da sezon başı Roma’nın kapısından dönen Marcao'nun değeri sürekli yükseliyor. ve ’den ciddi teklifler alan Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılar dudak uçuklatan bir fiyat belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:03 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

Cimbom'un Pacos Ferreira'dan 'scout transferi' olan Marcao her geçen gün değerine değer katıyor.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

Sezon başında Roma yöneticileri 'a gelip Marcao için ile masaya da oturmuştu.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

Anlaşma sağlanamamıştı. Marcao transferi son anda yatmıştı. Bu sezona da çok iyi başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu özelliklerini geliştirerek piyasasını yükseltti.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

YENİ FİYATI 20 MİLYON EURO!

Sarı-kırmızılılar, 9 milyon euro'luk tekliflere "Hayır" demişti. Yeni fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

ve 'den ciddi teklifler alan 24 yaşındaki futbolcu ancak bu rakam masaya konmadan pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! Dudak uçuklatan rakam...

G.Saray sezon sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını düşünerek devrede elden çıkarmak istemiyor.

Savaş ÇORLU

BİZE ULAŞIN