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Fatih Karagümrük- maçı 'nda oynanacak

'in 13. haftasındaki Fatih Karagümrük- maçının stadı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre karşılaşma Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:04
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak

'in 13. haftasında Karagümrük, iç sahada 'ı ağırlayacak. Sezon başından bu yana stat problemiyle karşı karşıya kalan ve her iç saha maçı öncesinde stat arayışlarına girişen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Galatasaray'la 'nda karşı karşıya gelecek.

Bu sezon iç saha maçlarında Atatürk Olimpiyat Stadı, Kadıköy Ülker Stadyumu, Kasımpaşa Stadı ve Esenyurt Stadı'nda çıkan Karagümrük, kupadaki karşılaşmalarını ise Vefa Stadı'nda oynayarak tam 6 farklı statta maçlara ev sahipliği yaptı.

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