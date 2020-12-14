Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Tecrübeli teknik direktör Hakan Kutlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı eski öğrencisi Oğulcan Çağlayan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, genç yıldız hakkında şunları dile getirdi:

Çok zor dönemde (2015-16 sezonu) Kayseri'nin başına geçmiştim. Daha ilk antrenmanda Oğulcan kendisini fark ettirdi. Sürekli ilk 11'de oynattım ve Kayseri'nin kümede kalmasında önemli rol oynadı.

Uzun boylu oyuncuların adam eksiltme özelliği ve topla ilişkisi düşük olabilir ama Oğulcan (1.88 m) tam tersi çok yetenekli. Fizik kalitesi iyi ve gelişime çok açık. Sağ kenarda görev yapıyor ama santrforda da ihtiyaçları karşılayacak oyun bilgisine sahip.

Ancak hala Oğulcan Galatasaray'da yeteneklerinin tamamını göstermedi. Tek eksiği oyun içinde zaman zaman düşüşler yaşaması. Konsantrasyon kaybını aştığında çok daha üst düzey bir hücum oyuncusu olacak.