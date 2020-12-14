Haberler Galatasaray Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Eski hocası 'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 'a 'de ilk kez forma veren teknik direktör , eski öğrencisiyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:20
Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Tecrübeli teknik direktör , 'ın Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı eski öğrencisi 'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Sabah'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, genç yıldız hakkında şunları dile getirdi:

Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Çok zor dönemde (2015-16 sezonu) Kayseri'nin başına geçmiştim. Daha ilk antrenmanda Oğulcan kendisini fark ettirdi. Sürekli ilk 11'de oynattım ve Kayseri'nin kümede kalmasında önemli rol oynadı.

Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Uzun boylu oyuncuların adam eksiltme özelliği ve topla ilişkisi düşük olabilir ama Oğulcan (1.88 m) tam tersi çok yetenekli. Fizik kalitesi iyi ve gelişime çok açık. Sağ kenarda görev yapıyor ama santrforda da ihtiyaçları karşılayacak oyun bilgisine sahip.

Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

Ancak hala Oğulcan Galatasaray'da yeteneklerinin tamamını göstermedi. Tek eksiği oyun içinde zaman zaman düşüşler yaşaması. Konsantrasyon kaybını aştığında çok daha üst düzey bir hücum oyuncusu olacak.

Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

, 'ı henüz 19 yaşındayken 'de Kayserispor formasıyla sahaya sürmüştü.

Eski hocası Oğulcan Çağlayan'ı böyle anlattı! "Hala yeteneklerinin tamamını göstermedi"

'da 5 maçında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist kaydedemedi.

BİZE ULAŞIN