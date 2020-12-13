Haberler Galatasaray Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Son dakika transfer haberleri... 'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da, takıma devre arasında yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor. Bir yandan kadroya katacağı yeni isimler için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılarda, bir yandan da ayrılacak oyuncular netleşiyor. Galatasaray'da forma giyen Luyindama ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 10:35
Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan , ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor.

Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Sarı-kırmızılı takımda orta saha, forvet ve defans bölgelerine transfer yapılması beklenirken, çalışmaların da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdüğü ifade ediliyor.

Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Öte yandan 'da, devre arasında takımdan ayrılması muhtemel isimler de var. Bunlardan biri de sarı-kırmızılıların ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Luyindama...

Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Kongolu defans oyuncusuyla alakalı Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Luyindama ocak ayında takımdan ayrılacak.

Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Haberde oyuncunun ayrılmasına ilişkin nedenler arasında, teknik direktör Terim'in hoşuna gitmeyen davranışları olduğu kaydedildi.

Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Tecrübeli teknik adamın, birkaç haftadır defansın göbeğinde Marcao-Donk ikilisini oynatıyor olması öne çıkarılırken, oyuncunun geçtiğimiz eylül ayında idmana geç kalmasından dolayı yedek bırakıldığı hatırlatıldı.

Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Haberin detayında 26 yaşındaki Luyindama ile ilgili, "Artık Terim'in planları arasında yok. Yerel medyaya göre Everton, oyuncu için 15 milyon euro'luk teklif sunacak" denildi.

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