Luyindama ile ilgili flaş iddia! "Terim'in hoşuna gitmeyen..."

Süper Lig'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor.

Sarı-kırmızılı takımda orta saha, forvet ve defans bölgelerine transfer yapılması beklenirken, çalışmaların da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Galatasaray'da, devre arasında takımdan ayrılması muhtemel isimler de var. Bunlardan biri de sarı-kırmızılıların ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Luyindama...

Kongolu defans oyuncusuyla alakalı Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Luyindama ocak ayında takımdan ayrılacak.

Haberde oyuncunun ayrılmasına ilişkin nedenler arasında, teknik direktör Terim'in hoşuna gitmeyen davranışları olduğu kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın, birkaç haftadır defansın göbeğinde Marcao-Donk ikilisini oynatıyor olması öne çıkarılırken, oyuncunun geçtiğimiz eylül ayında idmana geç kalmasından dolayı yedek bırakıldığı hatırlatıldı.