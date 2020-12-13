Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilen Galatasaraylı Rademel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı futbolcu ile yakından ilgilenen Inter Miami, transfer için ilk somut adımı attı.



Takvim'in haberine göre, ABD ekibi Galatasaray'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.



FALCAO DA ABD'YE SICAK...

ABD'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.





KENDİNİ MİAMİ'YE Mİ SAKLIYOR?

Inter Miami'nin ilk somut adımı attığı Falcao'nun sahalara dönüşün uzamasındaki sebeplerden birinin kendisini ABD'ye sakladığı olarak gösteriliyor. Ayrılık iddiaları güçleniyor.



