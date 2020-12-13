Haberler Galatasaray Inter Miami'nin Radamel Falcao ısrarı! İşte teklif edilen rakam

'nin ısrarı! İşte teklif edilen rakam

, ’da 6 milyon Euro alan ’ya senelik 4 milyon Euro önerdi. Ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündeme gelen golcü oyuncunun bu teklifine sıcak baktığı iddia edilidi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 00:18 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 00:26
Galatasaray transfer haberi: Inter Miami'nin Radamel Falcao ısrarı! İşte teklif edilen rakam

Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilen Galatasaraylı Rademel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı futbolcu ile yakından ilgilenen , için ilk somut adımı attı.

Galatasaray transfer haberi: Inter Miami'nin Radamel Falcao ısrarı! İşte teklif edilen rakam

Takvim'in haberine göre, ABD ekibi 'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

Galatasaray transfer haberi: Inter Miami'nin Radamel Falcao ısrarı! İşte teklif edilen rakam

FALCAO DA ABD'YE SICAK...
ABD'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun 'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.

Galatasaray transfer haberi: Inter Miami'nin Radamel Falcao ısrarı! İşte teklif edilen rakam

KENDİNİ MİAMİ'YE Mİ SAKLIYOR?
'nin ilk somut adımı attığı Falcao'nun sahalara dönüşün uzamasındaki sebeplerden birinin kendisini ABD'ye sakladığı olarak gösteriliyor. Ayrılık iddiaları güçleniyor.

Galatasaray transfer haberi: Inter Miami'nin Radamel Falcao ısrarı! İşte teklif edilen rakam

TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.

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