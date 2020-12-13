Haberler Galatasaray Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

'den sürpriz talep! Ozornwafor...

, ara dönemi öncesi yönetimden flaş bir talepte bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Marcao veya Luyindama’nın satılma ihtimali nedeniyle 23 yaşındaki Ozornwafor'un lisansının çıkartılmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

'da yeni bir gençleşme operasyonuna giden , Taylan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapma yolunda ilerliyor ve devre arasında gençlik aşısını devam ettirmek istiyor.

Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

Tecrübeli çalıştırıcı, sezonun ikinci yarısında yeni sürprizlere hazırlanıyor. 'in öncelikle sezon başında yabancı kontenjanına takılan Valentine Ozornwafor'a Ocak ayında lisans çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

PERFORMANSINI YÜKSELTTİ
Bu kararda sezon başından bu yana A Takım ile antrenmanlara devam eden 23 yaşındaki stoperin gelişimi önemli rol oynadı.

Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

Çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan Ozornwafor, performansını üstüne koyarak devam ettirirse tekrar kadroya dahil edilecek.

Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

Ayrıca Marcao veya Luyindama'nın satılma ihtimali nedeniyle de Nijeryalı'nın, aranılan isim haline geldiği kaydedildi.

Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

ALMERIA'DA KİRALIK OYNADI
2019-2020 sezonunun yaz döneminde 'nın Enyimba Aba takımından 300 bin euro karşılığında transfer edilmiş ve geçen sezon da Almeria'da kiralık oynadı.

Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

SEKIDIKA YOLCU
Ozornwafor'a lisans çıkartılması ve Luyindama ile Marcao da takımda kalmaya devam ederse piyango bu sezon beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'ya vuracak. Sekidika, kanat oyuncularının çokluğu nedeniyle tecrübe kazanması için bir takımına kiralanacak.

Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

MALİYETLERİ DÜŞÜK
, geleceğe yatırım olarak edilen Ozornwafor'a yıllık 125 bin euro, Sekidika'ya ise 250 bin euro ücret ödüyor.

Savaş ÇORLU

BİZE ULAŞIN