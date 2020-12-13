Fatih Terim'den sürpriz talep! Ozornwafor...

Galatasaray'da yeni bir gençleşme operasyonuna giden Fatih Terim, Taylan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapma yolunda ilerliyor ve devre arasında gençlik aşısını devam ettirmek istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, sezonun ikinci yarısında yeni sürprizlere hazırlanıyor. Fatih Terim'in öncelikle sezon başında yabancı kontenjanına takılan Valentine Ozornwafor'a Ocak ayında lisans çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

PERFORMANSINI YÜKSELTTİ

Bu kararda sezon başından bu yana A Takım ile antrenmanlara devam eden 23 yaşındaki stoperin gelişimi önemli rol oynadı.

Çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan Ozornwafor, performansını üstüne koyarak devam ettirirse tekrar kadroya dahil edilecek.

Ayrıca Marcao veya Luyindama'nın satılma ihtimali nedeniyle de Nijeryalı'nın, aranılan isim haline geldiği kaydedildi.

ALMERIA'DA KİRALIK OYNADI

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 300 bin euro karşılığında transfer edilmiş ve geçen sezon da Almeria'da kiralık oynadı.

SEKIDIKA YOLCU

Ozornwafor'a lisans çıkartılması ve Luyindama ile Marcao da takımda kalmaya devam ederse piyango bu sezon beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'ya vuracak. Sekidika, kanat oyuncularının çokluğu nedeniyle tecrübe kazanması için bir Süper Lig takımına kiralanacak.