Haberler Galatasaray Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika haberleri

'da bu sezonun şüphesiz en flaş ismi , performansını zirvede tutmak için her şeyi yapıyor. Takımın en çok kazanan isimlerine taş çıkartan 25 yaşındaki orta saha, formunu koruyabilmek adına yaptığı son hamleyle yine dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar... | Son dakika GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 01:52
Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

'da sezonun en formda oyuncusu olan , 2.2 milyon TL garanti ücrete sahip.

Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

3-4 milyon Euro kazanan yıldızlardan daha profesyonel davranan Taylan, performansını korumak için hiçbir maddi ve manevi fedakârlıktan kaçınmıyor.

Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçen hafta İstanbul'da özel bir kliniğe giderek gen haritasını çıkarttırdığı öğrenildi.

Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

Bilimsel verilerle beslenme ve uyku düzenini şekillendirecek , ayrıca olası sakatlıklara karşı vücut direnç düzeyi hakkında bilgi sahibi oldu.

Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

Taylan bireysel idmanlarda bu verilere göre kuvvetlendirme çalışmaları yapıp, sakatlık riskini minimuma indirecek.

Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

Kendisine çok iyi bakan, özel hayatına dikkat eden yıldız futbolcu, Alanyaspor ve Hatayspor maçından önce sakatlıklar yaşasa da tedavilere olumlu cevap verip sahaya çıkmıştı.

Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! Formda kalabilmek için... | Son dakika Galatasaray haberleri

Hatayspor maçı sonrasında takıma 3 buçuk gün izin verilmesine rağmen Taylan, Florya'ya gelmeye ve antrenman yapmaya devam etti.

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