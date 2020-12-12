Haberler Galatasaray Leverbe önerisi

Leverbe önerisi

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen 'da ismi gündeme geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:39 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Leverbe önerisi

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen 'da ismi gündeme geldi. Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi. 1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euro'ya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, 'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı. Ajaccio'da başlayan Leverbe 2016'dan bu yana İtalyan takımlarında boy gösteriyor.

BİZE ULAŞIN