Kabak yine yolcu

Galatasaray'dan Stuttgart'a, oradan da Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak yine kulüp değiştirecek gibi... 20 yaşındaki milli stoperin, küme düşme hattında yer alan kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Ozan'a; Liverpool, Tottenham ve Milan'ın talip olduğu kaydedildi.