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Kabak yine yolcu

'dan 'a, oradan da 'ye olan yine kulüp değiştirecek gibi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:43 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Kabak yine yolcu

'dan 'a, oradan da 'ye olan yine kulüp değiştirecek gibi... 20 yaşındaki milli stoperin, küme düşme hattında yer alan kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Ozan'a; , Tottenham ve Milan'ın talip olduğu kaydedildi.

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