Hulk değil Johan

Çin ekibi Shanghai SIPG ile yollarını ayıran Hulk'un adı Galatasaray ile anılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Yönetimin hem 34 yaşında olması hem de maliyeti nedeniyle Hulk'u istemedi. Teknik heyetin de "Yabancı golcü alınacaksa Johan Elmander gibi olmalı. Az maliyetli, savaşçı ve takıma uyumlu olmalı" dediği kaydedildi.