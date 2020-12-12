Haberler Galatasaray Hulk değil Johan

değil Johan

 ekibi Shanghai ile yollarını ayıran 'un adı ile anılmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:31 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Hulk değil Johan

ekibi Shanghai ile yollarını ayıran 'un adı ile anılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Yönetimin hem 34 yaşında olması hem de maliyeti nedeniyle Hulk'u istemedi. Teknik heyetin de "Yabancı golcü alınacaksa gibi olmalı. Az maliyetli, savaşçı ve takıma uyumlu olmalı" dediği kaydedildi.

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