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'dan hamlesi! Transferi böyle bitirecek

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bursasporlu için bekleyişte olan , hamle değiştirdi. Teknik direktör 'in, ’da harikalar yaratan Ali Akman’ın mutlaka edilmesini istemesi üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:35 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

bütçesini ocak ayına saklayan gözünü iç piyasayı çevirdi. Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan sarı-kırmızılılar, 'da parlayan 'ı mutlaka kadroya katmak istiyor.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

Teknik direktör 'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

ÇİFT SANTRFOR OYNAR

İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi.

Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi! Transferi böyle bitirecek | Son dakika GS haberleri

Sezon sonu boşa çıkacak 'dan 'un da para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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