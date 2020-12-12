Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Galatasaray gözünü iç piyasayı çevirdi. Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'da parlayan Ali Akman'ı mutlaka kadroya katmak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak.

Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.

ÇİFT SANTRFOR OYNAR İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor.

Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.

Bursaspor'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.

Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.

Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi.