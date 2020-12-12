Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, bir yandan Mbaye Diagne'den alınan performanstan dolayı sevinirken, diğer yandan da Falcao'yu düşünüyor.

Kolombiyalı yıldızın yıllık 5 milyon euroluk maaşıyla beraber sürekli yaşadığı sakatlıklar, sarı kırmızılı yönetimi bir hayli düşündürüyor.

Bununla beraber Aslan, diğer yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçınının hazırlıklarına devam ediyor.

Falcao'nun tekrar idmana katılması teknik heyetin yüzünü güldürse de, Kolombiyalı golcü ile ilgili önemli bir problemin olduğu ifade ediliyor.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da bir türlü sahalara döneyen Rademel Falcao'nun sorunun psikolojik olduğu düşünülüyor.

Kolombiyalı forvetin "Yeniden sakatlanırım" korkusu yaşadığı için takıma dönemediği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin verdiği raporlara göre hareket eden ancak Falcao'dan bir türlü istediklerini elde edemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği ile yapılacak kupa maçında golcüsünü test etmeyi amaçlıyordu.

Ancak bu konuda henüz kesin karar veremedi.

Radamel Falcao'nun korkularına toleranslı yaklaşan ve oyuncusunun psikolojik olarak korkusunu kafasından atmadan oynatmamayı amaçlayan Terim'in, Diagne'nin formda olmasından dolayı acele etmediği ifade edildi.