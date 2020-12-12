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'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Meğer psikolojisi...

'da şu sıralar gündemin 1 numaralı ismi olmuş durumda... Sarı kırmızılılar ligde lider Alanyaspor ile aynı puanı paylaşırken, Diagne'nin sahalara fırtına gibi dönüşü ile moral buldu. Bununla beraber Cimbom, Radamel Falcao problemini de çözmek istiyor ancak işler, istenildiği gibi gitmeyecek gözüküyor. Çünkü Falcao'nun problemının sakatlıklardan çok daha fazlası olabileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:50
Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden , bir yandan Mbaye Diagne'den alınan performanstan dolayı sevinirken, diğer yandan da Falcao'yu düşünüyor.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Kolombiyalı yıldızın yıllık 5 milyon euroluk maaşıyla beraber sürekli yaşadığı sakatlıklar, sarı kırmızılı yönetimi bir hayli düşündürüyor.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Bununla beraber Aslan, diğer yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçınının hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Falcao'nun tekrar idmana katılması teknik heyetin yüzünü güldürse de, Kolombiyalı golcü ile ilgili önemli bir problemin olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Milliyet'in haberine göre, 'da bir türlü sahalara döneyen Rademel Falcao'nun sorunun psikolojik olduğu düşünülüyor.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Kolombiyalı forvetin "Yeniden sakatlanırım" korkusu yaşadığı için takıma dönemediği ifade edildi.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin verdiği raporlara göre hareket eden ancak Falcao'dan bir türlü istediklerini elde edemeyen Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği ile yapılacak kupa maçında golcüsünü test etmeyi amaçlıyordu.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Ancak bu konuda henüz kesin karar veremedi.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

'nun korkularına toleranslı yaklaşan ve oyuncusunun psikolojik olarak korkusunu kafasından atmadan oynatmamayı amaçlayan Terim'in, Diagne'nin formda olmasından dolayı acele etmediği ifade edildi.

Galatasaray'da Falcao'nun 'asıl sorunu' ortaya çıktı! Psikolojisi...

Falcao'nun henüz takıma katılabilecek duruma gelmediği, sarı-kırmızılıların dünkü antrenmanında da arkadaşlarından ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştığı dile getirildi.

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