Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçecek Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar bir ay içinde tam sekiz maça çıkacak.

Arka arkaya sahaya çıkacak Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, her futbolcusunu kullanmak istiyor.

15 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek Aslan, sırasıyla Karagümrük (D), Göztepe, Trabzonspor (D), Antalyaspor, Konyaspor (D), Gençlerbirliği ve Beşiktaş (D) ile karşılaşacak.

KEREM, ALİ YAVUZ, EMİN SAHAYA İmparator, kupa maçında kalede Okan Kocuk'a yeniden formasını verecek.

Terim; bu sezon sadece bir dakika süre alan Şener Özbayraklı ile hiç oynatmadığı Emin Bayram'ı da Darıca karşısında sahaya sürecek. Maç eksiği bulunan Luyindama ve Saracchi de oynayacak.

Taylan'ı dinlendirmek isteyen Terim, orta alanda Etebo, Ömer Bayram ve Arda Turan'ı kullanacak.