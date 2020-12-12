Haberler Galatasaray Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika haberleri

'de 12. haftayı bay geçecek olan 'da bir ay içinde çıkacağı 8 maçlık maratonda her futbolcusundan yararlanacak. İmparator, ’ndaki Darıca karşılaşmasından başlayarak tüm oyuncularını kullanacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:51 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

'de 12. haftayı bay geçecek 'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar bir ay içinde tam sekiz maça çıkacak.

Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

Arka arkaya sahaya çıkacak Cimbom'da , her futbolcusunu kullanmak istiyor.

Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

15 Aralık'ta Ziraat 'nda 'ni konuk edecek Aslan, sırasıyla Karagümrük (D), , Trabzonspor (D), Antalyaspor, Konyaspor (D), Gençlerbirliği ve (D) ile karşılaşacak.

Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

KEREM, ALİ YAVUZ, EMİN SAHAYA

İmparator, kupa maçında kalede Okan Kocuk'a yeniden formasını verecek.

Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

Terim; bu sezon sadece bir dakika süre alan Şener Özbayraklı ile hiç oynatmadığı Emin Bayram'ı da Darıca karşısında sahaya sürecek. Maç eksiği bulunan Luyindama ve Saracchi de oynayacak.

Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

Taylan'ı dinlendirmek isteyen Terim, orta alanda Etebo, ve 'ı kullanacak.

Fatih Terim planını belirledi! 8 maçlık maratonu böyle geçecek | Son dakika Galatasaray haberleri

Hatay'a gol atan Kerem Aktürkoğlu ile Sekidika ve Kol da bu maçta 11'e yerleşecek.

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