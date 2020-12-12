Haberler Galatasaray Diagne kendini kabul ettirdi

Diagne kendini kabul ettirdi

'ın şampiyonluk kutlamasına katılmadığı için eleştirilen, davranışlarıyla ilk geldiğinde uyum sorunu yaşayan bu sezon toparlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Diagne kendini kabul ettirdi

'ın şampiyonluk kutlamasına katılmadığı için eleştirilen, davranışlarıyla ilk geldiğinde uyum sorunu yaşayan bu sezon toparlandı. Brugge'de oynamayınca Cimbom'un kıymetini anlayan Senegalli, attığı gollerle, saha içi ve dışındaki özverisiyle takıma kendini kabul ettirdi. 'in de özel görüşmelerini sıklaştırdığı 29 yaşındaki santrforun formasını kolay kolay Falcao'ya kaptırmayacağı konuşuluyor. Diagne'nin bu sezon 7 golü var.

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