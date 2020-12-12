Babel tedavi altında

Hollanda Milli Takımı'nda corona virüsüne yakalanan Ryan Babel, iyileşmesine rağmen çok kilo kaybetti. Bel ağrılarıyla boğuşan 33 yaşındaki futbolcu, fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi. Babel'in 1 ay maça çıkması beklenmiyor.

SARACCHI VE FALCAO'YA YÜKLEME

Bu sezon sık sakatlanan Marcelo Saracchi tedbirli davranıyor. 7 maç kaçıran Uruguaylı sol bek, Falcao gibi tam olarak hazır hale gelmeden oynamak istemiyor. İki isim dünkü idmanda kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.