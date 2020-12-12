Haberler Galatasaray 11.12.13 hatırası

11.12.13 hatırası

’ın en unutulmaz maçlarından biri tam yedi sene önce dün oynandı. ’ndeki sınavında tarih yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:55 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
11.12.13 hatırası

taraftarları için 11 Aralık 2013 tarihi sıradan bir gün değil... Sarıkırmızılılar, yedi sene önce 'nde grupta , ve Kopenhag ile çekişiyordu. Cimbom, üst tur şansını son maça taşımış ve İtalyan devini ağırlamıştı. 10 Aralık'ta 21.45'te başlayan müsabakanın ilk 30 dakikasında göz gözü görmeyen yoğun bir kar yağışı gerçekleşti.

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Portekizli hakem Pedro Proença tatil ettirince, maçı bir gün sonra saat 15.00'e çekmişti. Ağır bir zeminde oynanan maçta unutulmaz bir gol atıldı. Savunmadan gönderilen uzun topu indirdi, meşin yuvarağı önüne alan Wesley , kör noktayı gördü ve müthiş bir şutla 85'te Buffon'u avladı. Aslan, bu golle adını üst tura yazdırdı. Juventus ise UEFA Kupası'na yollandı...

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