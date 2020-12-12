11.12.13 hatırası

Galatasaray taraftarları için 11 Aralık 2013 tarihi sıradan bir gün değil... Sarıkırmızılılar, yedi sene önce Şampiyonlar Ligi'nde grupta Real Madrid, Juventus ve Kopenhag ile çekişiyordu. Cimbom, üst tur şansını son maça taşımış ve İtalyan devini ağırlamıştı. 10 Aralık'ta 21.45'te başlayan müsabakanın ilk 30 dakikasında göz gözü görmeyen yoğun bir kar yağışı gerçekleşti.

ASİSTİ DİDİER DROGBA YAPTI

Portekizli hakem Pedro Proença tatil ettirince, UEFA maçı bir gün sonra saat 15.00'e çekmişti. Ağır bir zeminde oynanan maçta unutulmaz bir gol atıldı. Savunmadan gönderilen uzun topu Didier Drogba indirdi, meşin yuvarağı önüne alan Wesley Sneijder, kör noktayı gördü ve müthiş bir şutla 85'te Buffon'u avladı. Aslan, bu golle adını üst tura yazdırdı. Juventus ise UEFA Kupası'na yollandı...