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'da ile devre arasında yollar ayrılıyor!

Kendisini göstermek için 'a gelen , beklediği fırsatları bulamayınca devre arasında ayrılmanın hazırlıklarını yapmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:05 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile devre arasında yollar ayrılıyor!

'da beklediğini bulamayan devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile devre arasında yollar ayrılıyor!

Fatih Terim'in Club Brugge maçında 1 ve PSG maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile devre arasında yollar ayrılıyor!

Toplamda 620 dakika sahada kalabildi. Bu sezon Çaykur Rize maçında Teknik Direktör Fatih Terim'in 11 maçta 1 dakika forma verdiği sarı-kırmızılı futbolcu, ilk yarı sonuna kadar forma bulmazsa 'dan sadece 1 dakika oynayıp ayrılacak.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile devre arasında yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'den gelen 1 dakikada 1 kez topla buluştu. 1 de pas attı.

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