Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile devre arasında yollar ayrılıyor!

Galatasaray 'da beklediğini bulamayan Şener Özbayraklı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Fatih Terim'in Club Brugge maçında 1 ve PSG maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi.

Toplamda 620 dakika sahada kalabildi. Bu sezon Çaykur Rize maçında Teknik Direktör Fatih Terim'in 11 maçta 1 dakika forma verdiği sarı-kırmızılı futbolcu, ilk yarı sonuna kadar forma bulmazsa Galatasaray'dan sadece 1 dakika oynayıp ayrılacak.



