Haberler Galatasaray Galatasaray haberi: Takımdan ayrılacak mı? Radamel Falcao kararını verdi

haberi: Takımdan ayrılacak mı? kararını verdi

'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle devre arası transfer döneminde gözden çıkarıldığı iddia edilen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çok maç kaçırması dedikoduları da beraberinde getirse de Kolombiyalı santrfor, Galatasaray’da yoluna devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:24 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Galatasaray haberi: Takımdan ayrılacak mı? Radamel Falcao kararını verdi

'da sakatlıktan yakasını kurtaramayan toplam 27 maç kaçırdı. Kolombiyalı 35 gün sonra idmana çıkarken hakkındaki dedikodular da her geçen gün çoğalıyor.

Galatasaray haberi: Takımdan ayrılacak mı? Radamel Falcao kararını verdi

Falcao'nun Miami'ye gideceği için kendini riske etmek istemediği ileri sürülse de bunun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Zira ayrılmaya niyeti yok.

Galatasaray haberi: Takımdan ayrılacak mı? Radamel Falcao kararını verdi

Daha önce corona virüsünün başladığı ilk dönemde ABD'nin yaşadığı sağlık skandalı yüzünden eşi Lorelei, Miami'ye gitmek istemediğini açıklamıştı.

Galatasaray haberi: Takımdan ayrılacak mı? Radamel Falcao kararını verdi

Kolombiyalı yıldız da Katar'da yapılacak Dünya Kupası'yla ilgili bir soruya cevap verirken, "'ın oyuncusu olarak Katar'da yer almam çok daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

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