Galatasaray haberi: Takımdan ayrılacak mı? Radamel Falcao kararını verdi

Galatasaray'da sakatlıktan yakasını kurtaramayan Radamel Falcao toplam 27 maç kaçırdı. Kolombiyalı 35 gün sonra idmana çıkarken hakkındaki dedikodular da her geçen gün çoğalıyor.





Falcao'nun Miami'ye gideceği için kendini riske etmek istemediği ileri sürülse de bunun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Zira ayrılmaya niyeti yok.





Daha önce corona virüsünün başladığı ilk dönemde ABD'nin yaşadığı sağlık skandalı yüzünden eşi Lorelei, Miami'ye gitmek istemediğini açıklamıştı.

