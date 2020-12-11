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Akbaba ile yeni sözleşme imzalıyor! İşte anlaşma detayları

Sahalara hızlı bir dönüş yapan Akbaba ile yeni sözleşme imzalanacak. devre arasında masaya oturacağı yıldız futbolcu ile 2+1 yıllık yeni anlaşma yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Emre Akbaba Galatasaray ile yeni sözleşme imzalıyor! İşte anlaşma detayları

Arda, Babel ve 'nın koronavirüse yakalandığı dönemde Akbaba'ya ilk 11 yolu açıldı. , ve maçlarına forma giyen Emre gol atamasa da rakip savunmalara yaptığı pres ve hareketli oyun yapısıyla 'den geçer not aldı. Terim form tutmaya başlayan yıldız oyuncuyu 11'de kullanmaya devam edecek.

Performansını değerlendiren , "Bir yılda iki ciddi sakatlık yaşadım. Fizik olarak toparlanmam zaman aldı. Oynadıkça daha iyi olacağım. Tek ihtiyacım olan düzenli oynamak. Şimdi bu şans geldi ve her maç bir adım ileri gidiyorum. Kendime güveniyorum, zamanla çok daha iyi olacağım" ifadesini kullandı.

TEKLİF BEKLİYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Akbaba'nın gözü yönetimde... 'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmeyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 milyon 750 bin Euro'luk ücretinde indirime gitmeye hazır.

2+1 YILLIK İMZA
Sarı-kırmızılı kulüp devre arasında Emre Akbaba ile yeniden masaya oturacak. Garanti ücreti TL'ye çevrilecek ve 2+1 yıllık yeni anlaşma yapılacak.

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