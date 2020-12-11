Emre Akbaba Galatasaray ile yeni sözleşme imzalıyor! İşte anlaşma detayları

Arda, Babel ve Belhanda'nın koronavirüse yakalandığı dönemde Emre Akbaba'ya ilk 11 yolu açıldı. Kayseri, Rize ve Hatay maçlarına forma giyen Emre gol atamasa da rakip savunmalara yaptığı pres ve hareketli oyun yapısıyla Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim form tutmaya başlayan yıldız oyuncuyu 11'de kullanmaya devam edecek.



Performansını değerlendiren Emre Akbaba, "Bir yılda iki ciddi sakatlık yaşadım. Fizik olarak toparlanmam zaman aldı. Oynadıkça daha iyi olacağım. Tek ihtiyacım olan düzenli oynamak. Şimdi bu şans geldi ve her maç bir adım ileri gidiyorum. Kendime güveniyorum, zamanla çok daha iyi olacağım" ifadesini kullandı.



TEKLİF BEKLİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Akbaba'nın gözü yönetimde... Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmeyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 milyon 750 bin Euro'luk ücretinde indirime gitmeye hazır.



2+1 YILLIK İMZA

Sarı-kırmızılı kulüp devre arasında Emre Akbaba ile yeniden masaya oturacak. Garanti ücreti TL'ye çevrilecek ve 2+1 yıllık yeni anlaşma yapılacak.