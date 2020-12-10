Haberler Galatasaray Tam 74 metre koştu

Tam 74 metre koştu

Kerem’n golünün yeni rakamları geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Tam 74 metre koştu

'da gündem … 24 Erzincanspor'dan transfer edilen genç oyuncunun Hatayspor maçının 90+'da attığı gol, gündemdeki yerini korumaya devam ederken attığı müthiş golün istatistikleri ortaya çıktı. KENDİ yarı sahasının ilk metrelerinde topu kapan Kerem, 74 metre bir koştu. Bu sırada 4 kez al-ver yaptı. 12.75'inci saniyede topu Hatayspor ağlarına gönderdi. 'ın asistiyle gelen golde 3 pasla sonuca gitmiş oldu.

Attığı gol VAR'dan dönen Kerem'in çevresinde büyük bir sevinç yumağı oluşmuştu. 'in de genç yıldızı özel olarak kutladığı ifade edildi.

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