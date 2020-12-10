Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray açıkladı! Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'den müjdeli haber

Son dakika: açıkladı! ve 'den müjdeli haber

'a Marcelo Saracci ve 'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılar, bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan iki yıldızın saha çalışmalarına başladığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:51
Son dakika: Galatasaray açıkladı! Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'den müjdeli haber

, Son 32 turunda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'ndeki idman dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

SARACCHI VE FALCAO MÜJDESİ!
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan ve , tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

BABEL ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI!
Bel ağrısı şikâyeti bulunan , tedavisinin ardından özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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