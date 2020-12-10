Haberler Galatasaray Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

'da heyecanı! O maça...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü için sevindiren bir gelişme yaşanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Kolombiyalı golcü için teknik heyeti ve kulübü heyecanlandıran o gelişme ne? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:12 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:28
Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

Son olarak Süper Lig'in 11. Haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan , mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve Alanyaspor - Fenerbahçe ile puanları eşitleyerek zirveye ortak olmuştu.

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

Maç sonunda camiada yeniden zirveye oturmanın mutluluğu yaşanırken, bununla beraber bir iyi haber daha geldi.

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

Teknik Direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek.

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

Ligde bu haftayı BAY geçecek olan , 15 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

Sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da işbaşı yapacak ve gözler bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlarda yer almayan 'da olacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

Kolombiyalı oyuncunun, tedavisinin tamamlandığı belirtiliyor..

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