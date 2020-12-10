Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı! O maça...

Son olarak Süper Lig'in 11. Haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve Alanyaspor - Fenerbahçe ile puanları eşitleyerek zirveye ortak olmuştu.

Maç sonunda camiada yeniden zirveye oturmanın mutluluğu yaşanırken, bununla beraber bir iyi haber daha geldi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek.

Ligde bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, 15 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da işbaşı yapacak ve gözler bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlarda yer almayan Radamel Falcao'da olacak.