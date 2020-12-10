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için yazdılar! 2. operasyonu başlıyor

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaz aylarında peşinde koştuğu o yıldız için 2. transfer operasyonuna başlıyor. Aktarılan bilgilere göre 2021 yazında kulübüyle sözleşmesi sona erecek savunma oyuncusu için ara transfere yeniden atak yapılacak ve bedelsiz kadroya dahil edilecek. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 13:56 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:02
Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Cimbom, ara dönemi için çalışmalarına başlıyor.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı kırmızılı kulüp, daha önce anlaşmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği yıldız futbolcuyu bu kez bedelsiz etmenin yollarını arayacak.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Estadiodeportivo'da yer alan bilgilere göre Aslan, şu anda Arjantin kulübü Velez Sarsfield'de forma giyen ve Peru Milli Takımı'nda da görev alan için 2. çıkartmayı yapacak.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 'ın mevcut sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek ve FIFA kuralları gereğince ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşme yetkisine sahip.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Bununla beraber İspanya La Liga ekibi Real Betis'in de Abram'ı istediği kaydedilirken, kendisini isteyen başka kulüplerin olabileceği, bunlardan birinin de Galatasaray olduğu ifade edildi.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Peru ve İtalyan pasaportu bulunan sol ayaklı stopere yakın gelecekte 'ın resmi teklifle bulunacağı ve görüşmelerin ara döneminde başlayacağı haberde aktarıldı.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

VELEZ ELDEN ÇIKARTMAK İSTİYOR
Yaz sezonunda Abram için 8 milyon euro isteyen Velez'in, alınan ayrılık kararıyla beraber 5 milyon euroluk bonservis rakamına oyuncusundan vazgeçebileceği kaydedildi.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

LUIS ABRAM KİMDİR?
27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya gelen , stoper bölgesinde oynamasına karşın tercih edilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Kariyerine Club Sporting Cristal II takımında başlayan Abram, 2017-18 sezonunda 500 bin euro bedelle Velez'e olmuştu.

Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Peru Milli Takımı formasını 20 kez sırtına geçiren Abram, 1 gol atma başarısı gösterdi. Abram bu sezon 9 maçta forma giydi ve 789 dakika sahada kaldı.

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