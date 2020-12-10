Galatasaray için yazdılar! 2. transfer operasyonu başlıyor

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Cimbom, ara transfer dönemi için çalışmalarına başlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı kırmızılı kulüp, daha önce anlaşmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği yıldız futbolcuyu bu kez bedelsiz transfer etmenin yollarını arayacak.

Estadiodeportivo'da yer alan bilgilere göre Aslan, şu anda Arjantin kulübü Velez Sarsfield'de forma giyen ve Peru Milli Takımı'nda da görev alan Luis Abram için 2. çıkartmayı yapacak.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Luis Abram'ın mevcut sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek ve FIFA kuralları gereğince ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşme yetkisine sahip.

Bununla beraber İspanya La Liga ekibi Real Betis'in de Abram'ı istediği kaydedilirken, kendisini isteyen başka kulüplerin olabileceği, bunlardan birinin de Galatasaray olduğu ifade edildi.

Peru ve İtalyan pasaportu bulunan sol ayaklı stopere yakın gelecekte Galatasaray'ın resmi teklifle bulunacağı ve görüşmelerin ara transfer döneminde başlayacağı haberde aktarıldı.

VELEZ ELDEN ÇIKARTMAK İSTİYOR

Yaz transfer sezonunda Abram için 8 milyon euro isteyen Velez'in, alınan ayrılık kararıyla beraber 5 milyon euroluk bonservis rakamına oyuncusundan vazgeçebileceği kaydedildi.

LUIS ABRAM KİMDİR?

27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya gelen Luis Abram, stoper bölgesinde oynamasına karşın tercih edilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor.

Kariyerine Club Sporting Cristal II takımında başlayan Abram, 2017-18 sezonunda 500 bin euro bedelle Velez'e transfer olmuştu.