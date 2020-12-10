Falcao idmana çıkacak mı?

Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek. Ligde bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, 15 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da işbaşı yapacak ve gözler bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlarda yer almayan Radamel Falcao'da olacak. Kolombiyalı oyuncunun, tedavisinin tamamlandığı belirtiliyor.