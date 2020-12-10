Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek. Ligde bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, 15 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da işbaşı yapacak ve gözler bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlarda yer almayan Radamel Falcao'da olacak. Kolombiyalı oyuncunun, tedavisinin tamamlandığı belirtiliyor.
Falcao idmana çıkacak mı?
Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50