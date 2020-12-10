Haberler Galatasaray Falcao idmana çıkacak mı?

Falcao idmana çıkacak mı?

 Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Falcao idmana çıkacak mı?

Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek. Ligde bu haftayı BAY geçecek olan , 15 Aralık Salı günü maçında ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da işbaşı yapacak ve gözler bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlarda yer almayan 'da olacak. Kolombiyalı oyuncunun, tedavisinin tamamlandığı belirtiliyor.

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