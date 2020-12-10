Babel bir sezon daha Galatasaray'da

Ryan Babel konusunda enteresan bir durum ortaya çıktı… Oyuncunun '20 maç oynaması' durumunda sözleşmesinin uzayacağı iddia ediliyordu. Ancak Babel ile 2019 yılında yapılan sözleşmeden sonra KAP'a yapılan açıklamada; "2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denilmişti. Zaten TFF'nin kayıtlarına göre de Babel'in sözleşmesinin bitiş tarihi gelecek sezon sonu...