Galatasaray'dan Steven Caulker'a kanca!

Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılı kulübün bonservis bedeli ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satışı yapması gerekiyor. İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luyindama'yı takip ediyor. Sabah'ın haberine göre bu ikiliden birini satmaya hazırlanan Galatasaray, aradığı stoperi Türkiye'de buldu: Steven Caulker... Lider Aytemiz Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan Caulker, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.

DİĞER TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ, CİMBOM'A GELMEK İSTİYOR

Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak. Kumar vs sorunlar yüzünden Premier Lig'den ayrılmak zorunda kalan Caulker'a Alanyaspor havası yaradı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, Türkçe röportaj vermeye başlayacak kadar dilimizi öğrendi. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Caulker, bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere şimdilik olumsuz yanıt verdi.