Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye tırmanan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda devre arasında büyük değişim yaşanacak.

Orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, transfere kaynak yaratmak için bazı isimlerle vedalaşma kararı alındı.

Ajansspor'un haberine göre, hem Florya tarafı hem de yönetim ikinci yarı için planlar yaparken, Galatasaray'ın bu transfer döneminde de aldığı kadar satması gerekecek. Yani Cimbom, ocak ayında da transfer dönemini zararda kapatmamak zorunda.

ÖNCELİKLİ SEÇENEK MARCAO'NUN SATIŞI!

Ayrıca sıcak para zorunun çözmek için de kaynak yaratması gereken Galatasaray'da öncelikli seçeneklerden biri Marcao'nun satışı olarak duruyor.

Sezon başında da Roma başta olmak üzere birçok Avrupa devinin radarına takılan Brezilyalı stoperin piyasası yükselişteyken rekor sayılabilecek bir fiyatla satılması hedefleniyor.

Geçen transfer döneminde gelen teklif tam olarak 15 milyon Euro'yu bulmasa da o fiyatlara yakın bir teklif gelmiş teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun daha değerli olduğunu işaret etmişti. Sonrasında yönetim de Marcao'yu satmama kararı almıştı.

BİRÇOK TEMSİLCİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Sarı-kırmızılıların ocak ayında Marcao için beklediği bonservis bedeli en az 20 milyon euro. Birçok temsilciyle şimdiden görüşmeler başladı. Marcao'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2022'ye kadar.