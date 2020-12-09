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haberi: için görüşmeler başladı! O rakama ...

Yaz döneminde birçok kulübün kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 'ın yıldız stoperi 'nun transferi gerçekleşmemişti. Sarı kırmızılı takım, değerine değer katan Brezilyalı futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:13
Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye tırmanan 'da gözler tamamen ara dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda devre arasında büyük değişim yaşanacak.

Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

Orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, transfere kaynak yaratmak için bazı isimlerle vedalaşma kararı alındı.

Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

Ajansspor'un haberine göre, hem Florya tarafı hem de yönetim ikinci yarı için planlar yaparken, 'ın bu döneminde de aldığı kadar satması gerekecek. Yani Cimbom, ocak ayında da transfer dönemini zararda kapatmamak zorunda.

Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

ÖNCELİKLİ SEÇENEK MARCAO'NUN SATIŞI!
Ayrıca sıcak para zorunun çözmek için de kaynak yaratması gereken 'da öncelikli seçeneklerden biri 'nun satışı olarak duruyor.

Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

Sezon başında da Roma başta olmak üzere birçok Avrupa devinin radarına takılan Brezilyalı stoperin piyasası yükselişteyken rekor sayılabilecek bir fiyatla satılması hedefleniyor.

Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

Geçen döneminde gelen teklif tam olarak 15 milyon Euro'yu bulmasa da o fiyatlara yakın bir teklif gelmiş teknik direktör Fatih Terim, 'nun daha değerli olduğunu işaret etmişti. Sonrasında yönetim de Marcao'yu satmama kararı almıştı.

Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

BİRÇOK TEMSİLCİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Sarı-kırmızılıların ocak ayında için beklediği bonservis bedeli en az 20 milyon euro. Birçok temsilciyle şimdiden görüşmeler başladı. Marcao'nun ile sözleşmesi 2022'ye kadar.

Galatasaray haberi: Marcao için görüşmeler başladı! O rakama transfer...

Cimbom'un Brezilyalı stoperi satmak için önünde Ocak ayı dahil 2 dönemi var. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro seviyesinde bir bedelle 'yu satmayı planlıyor. 'a transfer olduğunda market değeri 3 milyon Euro olan Marcao'nun şu anki piyası değeri 3 kat daha fazla.

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