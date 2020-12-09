Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da Hulk sürpizi… Çin ekibi Shanghai SIPG'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hulk için menajeri, "Rusya ve Türkiye'den birer kulüple görüştük" dedi.

Menajerinin Hulk'u önerdiği Türk kulübünün Galatasaray olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu transfer için Falcao'yu işaret etti.

TRANSFERİ FALCAO'YA BAĞLI Aslan'ın Hulk'un transferi için Radamel Falcao'nunu durumunu beklediği öğrenildi.

Kolombiyalı golcünün ayrılık kararı alması durumunda Hulk'la temaslara hız verileceği kaydedildi.

ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET Takvim'in haberine göre; Menajeri tarafından önerilen Hulk için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor.

Falcao'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.