Haberler Galatasaray Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

bombayı patlatıyor! 'nun yerine geliyor | Son dakika haberleri

'nun sık sık sakatlanması nedeniyle devre arasında ayrılık seçeneğini masaya koyan , bombayı patlatacak. Shanghai SIPG'den ayrılan 'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, 'nun yerini eski takım arkadaşıyla dolduracak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 02:58
Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

'da sürpizi… Çin ekibi Shanghai SIPG'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hulk için menajeri, "Rusya ve Türkiye'den birer kulüple görüştük" dedi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

Menajerinin 'u önerdiği Türk kulübünün olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu için 'yu işaret etti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

TRANSFERİ FALCAO'YA BAĞLI

Aslan'ın 'un transferi için 'nunu durumunu beklediği öğrenildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

Kolombiyalı golcünün ayrılık kararı alması durumunda 'la temaslara hız verileceği kaydedildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET

Takvim'in haberine göre; Menajeri tarafından önerilen için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'nun yerine Hulk geliyor | Son dakika transfer haberleri

TAM BİR GOL MAKİNESİ!

Güçlü fiziği ile rakip savunmacılar için marke edilmesi zor bir hücum oyuncusu olan , skorer kimliği ile de ön plana çıkıyor.

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