Haberler Galatasaray Formanın yeni sahipleri! Herkesin yerini doldurdular

Formanın yeni sahipleri! Herkesin yerini doldurdular

'da gündem ocak ayında yapılması muhtemel operasyon… Ancak yeni gelecek oyuncular, kimleri kesecek; nasıl bir oyun şekli ortaya çıkacak; çok belli değil... Özellikle son 3 maçta yedekler formaya sonuna kadar asıldı. İşte takıma ayrı bir hava ve rekabet katan o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:44 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Formanın yeni sahipleri! Herkesin yerini doldurdular

'da gündem ocak ayında yapılması muhtemel operasyon… Ancak yeni gelecek oyuncular, kimleri kesecek; nasıl bir oyun şekli ortaya çıkacak; çok belli değil... Özellikle son 3 maçta yedekler formaya sonuna kadar asıldı. İşte takıma ayrı bir hava ve rekabet katan o isimler:

TAYLAN ANTALYALI

Terim sezon başından bu yana "Regista" istiyor. Ancak o mevkide Taylan yıldız gibi parlıyor.

DIAGNE

Skora katkı yapan ve devamlılığı olan bir forvet oyuncusu isteniyordu, Diagne ortaya çıktı.

EMRE KILINÇ

Onyekuru tarzında kanat için hızlı ve gol atabilen bir isim aranıyordu. Kılınç ve kovid olana kadar açığı kapattı.

DONK

Marcao veya Luyindama'nın gitmesi halinde boşluk bırakmayacağını gösterdi.

EMRE AKBABA

sıkıntısı vardı. 'nın yoklunda Emre Akbaba orta sahaya yeniden ısınmaya başladı. Sofiane Feghouli de karşısında 10 numarada yıldızlaştı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Oğulcan Çağlayan sağda, Feghouli'yi, Emre Taşdemir solda Marcelo Saracchi'yi taca attı.

BİZE ULAŞIN