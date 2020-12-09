Diagne'yi menajerler paylaşamadı

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:39Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Son 3 haftada 5 gol atan Mbaye Diagne, Galatasaray ile yeniden hayata dönmeyi başardı, menajerler ortalığa döküldü. Senegalli oyuncu kısa süre önce İtalyan menajer Pastorello ile yollarını ayırmış ve Brezilyalı menajer Manduca ile anlaşmıştı. Ancak İtalyan menajer Boniperti kulüple temas kurarak, Diagne'nin haklarının kendilerinde olduğunu, menajerliğini üstlendiklerini söyledi. Eğer herhangi bir transfer görüşmesi olacaksa, kendilerinin bilgilendirilmesini istedi. İşin ilginci ise Diagne, TFF'ye kendisini temsil edecek bir menajer ismini verdi. "Temsilci" bölümü boş duruyor.