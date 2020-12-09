Haberler Galatasaray Diagne'yi menajerler paylaşamadı

Diagne'yi menajerler paylaşamadı

3 haftada 5 gol atan , ile yeniden hayata dönmeyi başardı, menajerler ortalığa döküldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Diagne'yi menajerler paylaşamadı
3 haftada 5 gol atan , ile yeniden hayata dönmeyi başardı, menajerler ortalığa döküldü. Senegalli oyuncu kısa süre önce menajer Pastorello ile yollarını ayırmış ve Brezilyalı menajer Manduca ile anlaşmıştı. Ancak İtalyan menajer Boniperti kulüple temas kurarak, Diagne'nin haklarının kendilerinde olduğunu, menajerliğini üstlendiklerini söyledi. Eğer herhangi bir transfer görüşmesi olacaksa, kendilerinin bilgilendirilmesini istedi. İşin ilginci ise Diagne, 'ye kendisini temsil edecek bir menajer ismini verdi. "Temsilci" bölümü boş duruyor.
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