Haberler Galatasaray Ahmed Musa'dan Galatasaray sinyali

'dan sinyali

İsmi 'la anılan , basınına yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı. Yıldız golcünün, "'ya dönmek istiyorum" sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:37 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Ahmed Musa'dan Galatasaray sinyali

Hızlı ve gol atabilen bir kanat oyuncusu isteyen 'ın gündemindeki isimlerden birisi de 'nın en hızlı oyuncusu … Son olarak ülkesinin Kaduna şehrinde yaptırdığı stadı incelemek için Nijerya'ya giden Musa, yerel basın mensuplarıyla konuştu. Kendi yaptırdığı stada adını vermeyeceğini belirtirken ocak ayında yeniden sahalarda olacağını söyledi.

"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

"Müslüman bir ülkede oynamaya devam edecek misin?" sorusuna, "Bu önemli bir ihtimal" cevabını verdi. Son olarak 'da oynayan Musa, "'ya dönmek istiyorum. Üst düzey bir ligde futbol oynamaya devam etmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. Avrupa'da Bosna, ve dışında Müslüman ülke ligi bulunmaması gözleri Galatasaray'a çevirdi.

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